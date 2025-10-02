Linkering : les populations dans la rue pour réclamer l’électricité

Les habitants de Linkering, une localité du département de Vélingara, ont organisé hier mercredi une marche pacifique pour exiger leur accès à l’électricité. Jeunes, adultes et femmes ont battu le pavé, pancartes à la main, sur lesquelles on pouvait lire : « Nous voulons de l’électricité ». Tout au long de la principale artère du village, les manifestants ont scandé : « Non à l’obscurité ! Monsieur le Président Diomaye, aidez-nous ! ».



Dans cette commune plongée dans le noir depuis toujours, la frustration est à son comble. Les populations disent ne plus savoir à qui s’adresser. « Il est regrettable qu’au 21ᵉ siècle, Linkering soit une commune sans électricité. Nous lançons un appel aux plus hautes autorités pour sortir notre commune des ténèbres », ont déclaré plusieurs manifestants.



Cette mobilisation citoyenne, inédite par son ampleur, traduit la volonté ferme des habitants d’obtenir une solution rapide. « Sans le courant, aucun développement n’est viable », a pesté Issa Baldé, professeur de lycée et porte-parole des manifestants. Selon lui, l’absence d’électricité freine considérablement les activités économiques, l’éducation, la santé et le bien-être social de la population.



En attendant une réponse des autorités, les habitants de Linkering promettent de poursuivre leur mobilisation afin que leur cri de détresse soit entendu et que leur commune sorte enfin de l’obscurité.