Lionel Messi garde le FC Barcelone sous pression, le Real Madrid dans l’obligation de vendre

Messi garde le Barça sous pression



À chaque interview, les dirigeants du FC Barcelone se veulent rassurants. Lionel Messi, dont le contrat expire en juin 2021, va prolonger. Ce n’est plus qu’une question de temps. Mais pour le moment, il n’y a rien d’officiel. Les négociations se poursuivent et les deux parties ne semblent toujours pas d’accord. Comme l’écrit El Pais ce matin, le problème ne serait pas financier ou sur les termes du contrat. C’est l’attitude depuis plusieurs mois de certains membres de la direction blaugrana qui font se poser des questions au sextuple Ballon d’Or. Les polémiques sur le Barçagate ces dernières semaines, couplées aux sorties dans la presse de certains dirigeants sur les négociations de la baisse des salaires, ont affecté La Pulga et le font réfléchir. L’Argentin a donc décidé de jouer à fond son rôle de capitaine et de leader et de tenir tête à sa direction. Un Lionel Messi nouveau donc dans le caractère, mais pour la bonne cause. Il a toujours rappelé qu’il voulait rester à Barcelone. Mais pour cela, il faut que les crises internes cessent.



Le Real Madrid obligé de vendre



Trente-six joueurs ! Voilà l’effectif pléthorique dont va disposer Zinedine Zidane au 30 juin prochain. Avec les différents retours de prêt, le champion du monde 98 va donc se retrouver à devoir faire encore plus de choix que d’habitude. Et pour Marca, ce n’est pas possible, alors le Real Madrid est « obligé de vendre ». Ce n’est pas qu’une question financière, c’est aussi un enjeu sportif. Pour le moment, comme l’indique le média, seul Alphonse Areola est quasiment sûr de plier bagage, en retournant au Paris Saint-Germain, qui l’avait prêté cette saison. Mais d’autres cas sont en suspens et le problème, selon le journal, c’est que beaucoup de joueurs ont une situation et un contrat confortables au Real, et seront difficiles à faire partir. « Peu de membres de l’effectif sont prêts à changer d’air, » écrit même Marca. C’est dire l’ampleur de la tâche qui attend la direction madrilène.



La Juventus face à « l’énigme Dybala »



« L’énigme Dybala. » Voilà comme la Gazzetta dello sport ouvre son dossier du jour en une de son journal. Pour le média au papier rose, la question du statut de l’attaquant argentin se pose en ce mois d’avril, après une saison jusqu’à présent passer en tant que remplaçant ou à moitié titulaire. Le quotidien remarque qu’il n’a disputé que 6 matches en intégralité depuis le début de l’exercice 2019-20. Trop peu. C’est pourquoi la Gazzetta se demande si « ce phénomène peut se contenter d’un statut de remplaçant. » Les dirigeants et le joueur vont donc devoir discuter cet été de la suite à donner ou pas à l’aventure turinoise de La Joya. En attendant, si les compétitions reprennent, Dybala sera d’un apport précieux pour la Juventus.