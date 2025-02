Liquidation du CESE et du HCCT : "un processus dans le strict respect des obligations légales", selon Ousmane Sonko

Le Conseil des ministres de ce mercredi 5 février a été marqué par l’annonce officielle de la liquidation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé que « cette démarche se fera dans le strict respect des obligations légales, en accord avec la volonté du gouvernement d’optimiser la gouvernance institutionnelle et budgétaire. »



La suppression de ces deux institutions s’inscrit dans une volonté de rationalisation des dépenses publiques et de simplification des structures étatiques.



Le Premier ministre a également insisté sur la gestion transparente et rigoureuse des biens des institutions dissoutes. À cet effet, il a chargé le ministre des Finances et du Budget de veiller à ce que le processus de liquidation se fasse dans la plus grande transparence.



En parallèle, Ousmane Sonko a annoncé avoir reçu les résultats des travaux du Comité technique chargé de l’agenda 2050. Cette feuille de route nationale a permis d’identifier 60 projets et programmes prioritaires, qui serviront de socle aux politiques publiques pour assurer un développement harmonieux et inclusif du pays.



Le Premier ministre a assuré que « le gouvernement est pleinement engagé à mettre en œuvre ces décisions avec efficacité et responsabilité. L’objectif est que chaque Sénégalais puisse ressentir concrètement les effets de ces réformes dans son quotidien. »