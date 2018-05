Liste d’Aliou Cissé : les «lions » honorés de jouer la Coupe du Monde

Après la publication de la liste des 23 joueurs par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde Russie 2018 qui va débuter le 14 juin prochain, beaucoup de « lions » ont réagi sur les différents réseaux sociaux. Et le mot qui revient le plus souvent dans leurs réactions est « Honneur ».



Salif Sané : « Cest un rêve de gosse qui se réalise, c’est dieu qui donne ».



Alfred Gomis : « C’est un honneur et une satisfaction de faire partie des joueurs qui vont défendre le Sénégal au mondial »



PAN : « Les lions arrivent ! C’est un honneur de représenter le Sénégal à la Coupe du monde ».



Moussa Sow : « Content de faire partie de la liste des 23 joueurs qui vont représenter mon pays à la Coupe du monde ».



Mame Biram Diouf : « Honneur et fierté. En route pour la Russie »



Kalidou Koulibaly : « Une fierté et un honneur de faire mpartie des 23 qui disputeront le mondial ».



