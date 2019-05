Liste des 23 "Lions": Kara Mbodji ne fait pas partie des plans de Cissé

Le sélectionneur national des "Lions" publie, ce vendredi, la liste des joueurs retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des nations 2019, prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Mais, il semble que Kara Mbodj ne sera pas de la liste d’Aliou Cissé, selon le quotidien Record. Le journal indique que le coach a déjà tranché et a choisi la paire centrale qui a évolué lors de la dernière Coupe du monde en Russie. Il s’agit de Kalidou Koulibaly, Salif Sané, qui sera renforcée Cheikhou Kouyaté et le jeune pape Abdou Cissé



Et pourtant le défenseur central des "Lions" nourrissait toujours l'espoir de retrouver la Tanière. " J’ai joué deux CAN et j’ai été parmi les meilleurs Sénégalais. Je suis prêt pour mon pays, si on ne m’appelle pas, il y a d’autres joueurs qui vont faire le travail. Je suis un compétiteur et j’ai envie de faire quelque chose pour mon pays, mais ce n’est pas moi qui décide », déclarait Kara Mbodj, qui certainement, ne semble plus faire partie des plans du sélectionneur national, Aliou Cissé.