Liste des Bleus : Ben Yadder et Lucas Hernadez appelés

Merci beaucoup à tous c’est un bonheur pour lequel je n’ai pas les mots... tout le monde sait à quel point j’ai espéré et travaillé pour que ce jour arrive .. c’est une grande fierté pour moi et pour vous tous qui m’avez toujours soutenu 🇫🇷❤️ VAMOSSSS !!! — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 15 mars 2018

Didier Deschamps a convoqué 24 joueurs pour les matches amicaux contre la Colombie, le 23 mars au Stade de France (21h00), et la Russie, le 27 à Saint-Pétersbourg (17h50), parmi lesquels Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez. Auteur d'un doublé sur la pelouse de Manchester United mardi, en Ligue des champions, l'attaquant du Séville FC (27 ans) est appelé pour la première fois, comme le défenseur de l'Atlético de Madrid (22 ans), que l'on disait pourtant proche de la Roja. «Il est très content de venir avec nous, je peux vous l'assurer», a répondu le sélectionneur des Bleus à un journaliste espagnol.Apparu pour la première fois chez les Bleus en novembre, contre le pays de Galles (2-0), Benjamin Pavard, le jeune défenseur de Stuttgart (21 ans, 2 sél.), est de nouveau convoqué, au contraire par exemple de Layvin Kurzawa (25 ans, 11 sél.) et Aymeric Laporte (23 ans, 0 sél.).