Liste du FC Barcelone pour la Ligue des champions : Moussa Wagué retenu

Le FC Barcelone a procédé à l'inscription de ses joueurs pour la Ligue des Champions cette saison. Tous les membres de l'équipe première (dont le Sénégalais Moussa Wagué) en font partie, ainsi que Abe, Araujo et Sarsanedas, du Barça B. 25 joueurs figurent dans cette liste A, dans laquelle au moins deux membres doivent être des gardiens de but. Les numéros des joueurs du Barça B seront les suivants : Abe (37), Araujo (33) et Sarsanedas (34).



Pourquoi avoir choisi Abe, Araujo et Sarsanedas dans cette liste A ? Car les deux premiers ont joué moins de 3 ans au sein du centre de formation et que Sarsanedas est né en 1997 (il ne peut donc pas figurer sur la liste B).



Rappelons que, selon les règles de l'UEFA, la liste B peut être envoyée jusqu'à la veille d'un match de Ligue des Champions. Des joueurs comme Riqui Puig, Abel Ruiz ou Iñaki Peña, pour ne citer qu'eux, possèdent moins de 21 ans et au moins 3 saisons au sein du Club. Ils pourraient donc jouer sans problème s'ils figurent dans la liste B.