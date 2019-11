Litige foncier à Keur Massar: le dossier du promoteur privé renvoyé de nouveau

Les habitants du quartier Darou Salam 4, à Keur Massar sommés de quitter leurs domiciles, ont esté en justice contre un promoteur privé. Le jugement est renvoyé de nouveau au 11 décembre prochain. Au grand regret des familles menacées, ces dernières interpellent le chef de l’Etat.



« Pour la première fois, vous avez vu la population de Darou Salam vient répondre à l’assignation de Serigne Abdou Dia. Et malheureusement, cette audience a été renvoyé jusqu’au 11 décembre. Nous continuons à sonner l’alerte, à dénoncer cette situation. Nous ne pouvons pas habiter dans une zone depuis 2004, on se réveille un bon jour voir un monsieur venir nous dire que vous habitez sur mes terrains. Ce n’est pas possible. M. Dia, nous vous demandons raison gardée. Nous n’accepterons jamais qu’on démolisse nos maisons », martèle Marie Aw leur porte-parole du jour.



Très déterminées, ces populations avertissent le chef de l’Etat. «Nous interpellons encore M. le président de la République, Macky Sall. Vous êtes en train de regarder une chose qui va dégénérer d’un jour à l’autre. Parce que nous n’accepterons pas que M. Dia, par l’entremise de M. Abdoulaye Wade, vienne nous déloger de nos maisons», tonne Marie Aw.