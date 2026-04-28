Lutte contre la fistule obstétricale : Le CCDG et la coopération espagnole scellent un partenariat historique

​Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développement (AECID) ont entamé, ce 27 avril 2026 à Dakar, une visite de travail stratégique. Ce partenariat, marqué par un appui financier extérieur inédit, vise à donner une nouvelle envergure à la lutte contre la fistule obstétricale dans la sous-région et à restaurer la dignité des femmes affectées.





​Pour la première fois en deux décennies, le programme de lutte contre la fistule de la CEDEAO bénéficie d'un apport financier international majeur. Jusqu’ici soutenu exclusivement par les fonds communautaires, ce programme historique franchit une étape décisive grâce à l'appui de la coopération espagnole.



Selon Sandra Fato, Directrice du CCDG, ce financement extérieur va permettre de mutualiser les expertises entre les États membres afin de créer une synergie où chaque pays peut bénéficier des compétences de ses voisins pour éradiquer ce fléau.





Vers une collaboration multisectorielle renforcée



​Accueillie à Dakar, la délégation a mis en relief le rôle central du Sénégal, et particulièrement du service d'urologie de l'hôpital Idrissa Pouye, devenu un centre de référence en la matière. Astou Diouf Gueye, Directrice de l’équité et de l’égalité de genres au ministère de la Famille, a salué la forte mobilisation des parties prenantes médicales et institutionnelles. Le Sénégal dispose désormais d'une expertise nationale capable de prendre en charge la pathologie de manière exhaustive, une technicité prête à être exportée dans tout l'espace CEDEAO.



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L'ambition affichée par les partenaires est d'aboutir à une réduction considérable de la fistule obstétricale d'ici 2030. Cependant, la réponse ne se limite pas à l'acte chirurgical. Les discussions ont identifié la nécessité d'une approche globale incluant l'accessibilité des services pour les bénéficiaires les plus vulnérables et la mise en place de programmes durables de réintégration sociale. L'objectif est de permettre aux femmes guéries de mener à nouveau des activités économiques et de retrouver leur dignité au sein de la communauté.

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​Cette visite sert de cadre pour identifier précisément les besoins médicaux et logistiques sur le terrain afin d'y apporter des réponses adaptées. En renforçant la collaboration entre les ministères de la Santé, de la Famille et les partenaires internationaux, le CCDG espère transformer ce succès médical en un véritable levier de développement social.





L'état d'avancement actuel, soutenu par une volonté politique réelle et une prise de conscience collective, laisse entrevoir des progrès considérables en termes de prévention et de prise en charge pour les années à venir.

