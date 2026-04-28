Accident de la circulation à Médina Touat : quatre blessés graves dans un choc entre un camion de pèlerins et un tricycle

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi aux environs de 11h30 à l’entrée du village de Médina Touat, dans la commune de Diaobé-Kabendou, impliquant un camion transportant des pèlerins de retour du Daaka de Médina Gounass et une moto tricycle.



Selon des informations recueillies auprès d’une source locale, le camion, chargé de fidèles et de leurs biens, a violemment percuté par l’arrière un tricycle qui convoyait des ouvriers en direction du village de Marewé. L’accident est survenu dans un contexte de forte affluence sur cet axe routier, marqué par un embouteillage monstre lié au retour massif des pèlerins après la retraite spirituelle annuelle.



Le bilan provisoire fait état de quatre blessés graves. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les secours avant d’être évacuées vers le centre hospitalier régional de Tambacounda, où elles reçoivent actuellement des soins.



Cet accident remet au goût du jour la question de la sécurité routière, particulièrement en période de grands rassemblements religieux où les déplacements massifs augmentent considérablement les risques sur les routes.