Litiges sportifs : La FSF déploie un commando de six avocats pour défendre le football sénégalais devant le TAS

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé la constitution d'un pool d'avocats de haut vol pour assurer sa défense stratégique devant les instances internationales, notamment le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Cette décision, validée lors d'une réunion d'urgence du Comité Exécutif (Comex) ce mercredi, fait suite à une rencontre décisive au Palais de la République avec le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Ce soutien au plus haut sommet de l'État se traduit par une prise en charge d'une partie des honoraires et un appui diplomatique ferme à l'institution sportive nationale.



L'équipe de défense est coordonnée par Me Seydou Diagne, dont la rigueur en contentieux sportif est reconnue. Il est épaulé par le Bâtonnier Me Aly Fall, qui apporte son expertise des institutions judiciaires, et par Me Moussa Sarr, spécialiste aguerri des procédures devant le TAS. La présence de Me Sarr est stratégique, son expérience passée dans des dossiers complexes comme l'affaire de l'US Ouakam renforçant la capacité de riposte du Sénégal dans les litiges de grande envergure.



Trois autres experts, spécialisés en droit international et en négociation diplomatique, complètent ce dispositif juridique. L'objectif de cette mobilisation exceptionnelle dépasse la simple gestion des dossiers en cours : il s'agit de protéger l'image de la fédération et de garantir l'intégrité du football sénégalais sur la scène mondiale. En unissant expertise technique et stratégie de communication, le Sénégal entend peser de tout son poids face aux défis juridiques sensibles qui l'attendent.

