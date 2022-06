Lituanie: accord pour l'achat d'une vingtaine de canons «Caesar» français

La première lettre d’intention d’un contrat historique entre les deux pays vient d’être signée. Dans les prochaines années, la France livrera 18 canons automoteurs à la Lituanie. Pour le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, joint par téléphone, « cette acquisition n’est pas uniquement motivée par notre programme de modernisation, mais aussi par les leçons militaires que l’Europe tire de la guerre en Ukraine ».



Rapidité

Dans ce pays limitrophe de la Russie, la question est très sensible. Ces canons se déplacent sur des roues et non des chenilles, ils sont donc très rapides. Ils devraient servir à équiper un bataillon de la brigade légère Zemaitija déployée dans l’ouest de la Lituanie, à proximité de l’enclave russe de Kaliningrad, hautement militarisée.



Bonnes relations France-Lituanie

Cette année et en 2023, près de la moitié du budget de la défense lituanienne sera consacrée à des acquisitions de matériel. Entre la France et la Lituanie, les relations sont bonnes au niveau militaire. Paris a invité un détachement d’honneur lituanien à participer au défilé à pied du 14-Juillet. La Lituanie prévoit d’y participer.