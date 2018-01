Liverpool : Coutinho prêt à tout pour le Barça ?

Encore courtisé par le FC Barcelone cet hiver, Philippe Coutinho (25 ans, 14 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) espère bien rejoindre le club catalan cette fois. Et d'après le journal espagnol Sport, le milieu de terrain brésilien serait prêt à tout pour rallier les Blaugrana, y compris à ne plus jouer jusqu'à nouvel ordre pour Liverpool afin de ne pas se blesser au cours de ce mercato hivernal.

Pour rappel, le Barça serait déjà passé à l'action avec une offre de 110 millions d'euros plus 40 millions de bonus éventuels.