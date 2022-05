Liverpool - Real Madrid : les compositions probables

Pour ce choc au sommet, Jürgen Klopp devrait d'ailleurs pouvoir compter sur tous ses hommes forts et pourrait ainsi opter pour un 4-3-3. Aligné dans les buts, Alisson sera ainsi protégé par un quatuor défensif composé de Robertson, van Dijk, Konaté et Alexander-Arnold. Sorti sur blessure le week-end dernier face à Wolverhampton (3-1), Thiago Alcantara devrait lui débuter sur le banc. Dans l’entrejeu des Reds, Keita est ainsi pressenti aux côtés de Fabinho et Jordan Henderson. Enfin, sur le front de l'attaque, l’insaisissable Luis Diaz est annoncé titulaire pour débuter aux côtés des deux monstres Salah et Mané.

En face, le Real Madrid devrait lui aussi débuter cette finale en 4-3-3. Sans grande surprise, Courtois est annoncé titulaire dans les cages madrilènes. Devant le portier belge, Carvajal, Militão, Alaba et Mendy formeront la défense des Merengues. Au milieu de terrain, le trio Modric-Casemiro-Kroos aura l’entière confiance de Carlo Ancelotti. Enfin et sauf retournement de dernière minute, le polyvalent Federico Valverde pourrait débuter sur le côté droit de l’attaque, aux côtés de Vinicius Jr et de l'inarrêtable Benzema. Le jeune Brésilien Rodrygo, héros de la demi-finale face à Manchester City, devrait quant à lui débuter la rencontre sur le banc.

À l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, tous les yeux seront rivés, ce samedi à 19 heures (GMT) sur Paris et le Stade de France pour vivre le choc opposant le Real Madrid à Liverpool. Voici ce que devraient nous réserver Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp.