Liverpool : Sadio Mané encore distingué en Ligue des champions

🔴OFFICIEL!

Le troisième but de Sadio Mané contre Porto est élu plus beau but des phases aller de la LDC.

26 février 2018

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a été encore une fois distingué en Ligue des champions. En effet, le troisième but du « lions » contre Porto a été élu plus beau but des phases aller de la Ligue des champions. Lors de ce match le feu follet avait inscrit un tripé ce qui lui avait valu le trophée du meilleur de a semaine.