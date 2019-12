Liverpool: Virgil Van Djik fait son choix entre ses coéquipiers Mouhamed Salah et Sadio Mané

Entre ses coéquipiers Mouhamed Salah et Sadio Mané, la star de Liverpool, Virgil Van Djik a fait son choix dans une brève interview du meilleur joueur de Premier League 2019. Le fait que Van Dijk et Sadio Mane étaient coéquipiers avant leurs arrivés à Liverpool, en particulier à Southampton, l’a fait préférer l’ailier sénégalais à Salah.



« Sadio Mané ou Mo Salah ? C’est difficile de choisir. Mais si je dois le faire, je dirai simplement Sadio Mané parce que je joue avec lui depuis longtemps », a déclaré le défenseur hollandais des Reds à la chaîne Al Kass.



Le capitaine des Pays-Bas a terminé dans la course du Ballon d’Or à la deuxième place derrière Lionel Messi, tandis que Mane et Salah ont été classés respectivement quatrième et cinquième.