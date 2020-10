Liverpool accroché par Everton dans le derby de la Mersey (2-2)

On a eu beaucoup de rebondissements, avec des Toffees revenus par deux fois au score, mais aussi un carton rouge, un autre oublié sur Pickford en début de match, un but invalidé par la VAR, dans le temps additionnel de Henderson sur une passe de Sadio Mané, qui était en légère position de hors-jeu.



Liverpool et Everton se quittent finalement sur un score nul de 2 buts partout. Mané et Salah ont permis aux Reds de prendre par deux fois l’avantage. Kean et Calvert-Lewin ont permis aux actuels leaders de la Premier League de préserver le point du nul.