Liverpool bat Burnley: Sadio Mané inscrit ses 15e et 16e buts de la saison en PL

Liverpool a eu chaud par moment face à Burnley ce dimanche, mais les Reds s’en sont remis à leur homme fort du moment Sadio Mané et à leur attaquant brésilien qui retrouve petit à petit sa forme après une période de méforme.



Après l’ouverture du score par les visiteurs à la 06e minutes, Firminho a égalisé à la 19e minute avant que Sadio Mané ne donne l’avantage à Liverpool à la 29e minutes.



Au retour des vestiaires, le Brésilien inscrit son deuxième but du match. Mais Burnley va réduire la marque à la 90e minute et mettre la pression sur les Reds. Ce qui n’a pas plus à l’international sénégalais qui a aussi signé un second but (son 16e de la saison en Premier League) à la 93e minute.



Liverpool s’impose 4-2 face à Burnley et revient à un petit point du leader Manchester City.