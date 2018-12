Liverpool est passé à un doigt de l'élimination...Sadio Mané rate son match

Liverpool l'a échappée belle ce mardi, face à Naples, lors de la dernière journée de la phase de poule. Alors qu'ils menaient 1 à 0 depuis la première mi-temps, grâce à un but de Mohamed Salah, les Reds ont manqué plusieurs fois l'occasion de faire le break. Notamment Sadio Mané qui a raté deux occasions nettes.

Les Italiens ont eu, dans les arrêts de jeu, une occasion pour acter l'élimination de Liverpool. Heureusement qu'ils avaient dans leur but l'excellent Alisson Becker, qui a réalisé un arrêt extraordinaire.



Liverpool et le Paris Saint-Germain se qualifient pour les 8e de finales de la Ligue des champions