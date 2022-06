Liverpool rejette une 2e offre du Bayern pour Sadio Mané

L'international sénégalais Sadio Mané fait face à un avenir incertain pour le moment, mais il semble que Liverpool ne sera pas intimidé par une vente cet été. Selon The Times, Liverpool vient de rejeter une nouvelle offre du Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané.



Mane n'a qu'un an pour exécuter son contrat avec Liverpool, ce qui pourrait en théorie les rendre vulnérables aux offres de balle basse pour un joueur qui pourrait repartir gratuitement dans un an.



A noter que le Bayern Munich avait formulé une première proposition (25 M€ + 5 M€ de bonus), les Bavarois sont revenus à la charge cette fois ci avec 35 M€, soit plus de 22 milliards FCFA.



Les Reds demande 42,5 millions de Livres sterling.