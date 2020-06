Liverpool: une prime de plus de 111 millions pour Mané après le titre

30 ans que Liverpool attendait ça. Et c’est fait depuis mercredi, après la défaite de Manchester City à Chelsea, les Reds sont champions d’Angleterre. Une victoire méritée pour Jürgen Klopp et ses joueurs, qui ont réalisé une saison quasi-parfaite.



Satisfaits, les dirigeants de Liverpool ont décidé de récompenser les joueurs et le staff. Selon le Daily Mail, rapporté par Africa Top Sports, ils devraient partager une prime importante de 4 767 600 d’euros à leur effectif. Le tabloïd anglais ajoute que le bonus sera lié aux apparitions de chaque joueur en Premier League.



En effet, cette prime est distribuée à chaque joueur qui a pris part à une rencontre dans le championnat d’Angleterre. Elle sera versée au prorata du nombre d’apparitions de chaque joueur. Salah, Mané, Alisson ou encore Van Djik, les principaux acteurs dans cette campagne devraient recevoir environ 170 000 euros (environ 111 350 000). Une somme qui ne prend pas en compte les bonus qu’ils obtiennent pendant la saison.