Locales 2022: Abdoulaye Diouf Sarr avoue au Khalife des Layène des ambitions plus grandes que celle de la mairie de Yoff

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui était auprès du Khalife général des Layène pour les besoins de la célébration du Gamou, a laissé entendre qu'il pourrait briguer très convoitée mairie de la Ville de Dakar. "Vous m’aviez fait confiance en m’élisant à la mairie de Yoff et aujourd’hui étant sûr que Yoff fait partie des communes les plus importantes de Dakar, ne soyez donc pas surpris si vous me voyez donc en train de briguer une mairie différente de celle que nous gérons actuellement", a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr au micro de i-Radio



Auparavant, le patron des cadres de l'Alliance pour la République a demandé les prières et le soutien du guide religieux: "Au-delà d’être un fils de la famille layène, je suis également un fidèle talibé. Aujourd’hui, je suis venu vous demander votre soutien en ce jour de Mawlid en sollicitant votre prière et votre accompagnement".



En attendant que la coalition au pouvoir ne désigne son candidat pour la mairie de Dakar, les convoitises fusent de partout. Le chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang n'a pas caché son ambition de briguer un mandat à la ville de Dakar. l'ancien ministre des Finances, Amadou Ba fait également des tournées et des visites de proximité qui laissent croire qu'il aimerait bien entrer dans le costume de l'édile de la grande ville.