Pendant la tournée présidentielle, Pastef programme une tournée d’Ousmane Sonko à Guinguinéo

Alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une tournée officielle du 5 au 8 février 2026 dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, le parti Pastef-Les Patriotes annonce une tournée de son leader, Ousmane Sonko.



Dans un communiqué, la formation politique informe que son président sera en tournée dans le département de Guinguinéo du 6 au 8 février 2026.



Pastef précise que cette tournée départementale d’Ousmane Sonko avait été programmée, en accord avec la Coordination départementale de Guinguinéo, pour les 14 et 15 février 2026. « Cette tournée devait être précédée d'un tera-meeting prévu le 13 février 2026 à Mbacké, en commémoration de la journée historique du méga meeting du 10 février 2023 », explique le parti.



À la suite de cette programmation, le Premier ministre informa de son indisponibilité du fait du mandat qu'il a reçu du Président de la République, pour le représenter à une activité hors du territoire national, les 14 et 15 février 2026, précise le communiqué.



En raison de la proximité du Ramadan, le Pastef indique qu’il a ensuite été envisagé d'avancer la tournée aux 6, 7 et 8 février. Si ces nouvelles dates, pour le rassemblement de Mbacké, ont été jugées trop proches du Magal de Daroul Mouhty, elles ont néanmoins été validées et rendues publiques par la coordination départementale de Guinguinéo.



Enfin, Pastef invite les structures du parti, qui ne l'ont pas encore fait, à soumettre leurs plans d'actions ainsi que leurs propositions de tournées départementales dans les délais indiqués par la Circulaire n° 001/SG/PASTEF/2026 du 18 janvier 2026.