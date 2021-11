Locales 2022 : Des responsables de Rewmi quittent la coalition Benno Bokk Yakaar

Des responsables de Rewmi d’Idrissa Seck de la région de Fatick (Ouest) ont pris la décision de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle). Ils ont rejoint la coalition présidentielle dissidente Andu Nawle animée par plusieurs PCA et l’ancien Directeur des Sénégalais de l’extérieur, l’ambassadeur Sory Kaba. Leur porte-parole parle de "manque de considération".



« Le président Idrissa Seck nous avez instruit d’aller avec le candidat désigné. Respectant cette décision du parti, le Rewmi de Fatick aussi bien au niveau de la commune qu’au niveau du département a fait ce qu’il devait faire », a d’emblée expliqué le porte-parole dudit parti, Sandéné Diouf.



Qui a ajouté : « Ce qui s’est passé, c’est qu’après, il s’est trouvé que lors des investitures, nous, nous avons noté un manque de considération notoire de la part des mandataires à l’endroit du parti Rewmi. Ce qui fait que nous n’avons presque pas investi tant au niveau des communes qu’au niveau du département. De ce manque de considération, résulte beaucoup de frustrations qui ont fait que certains coordinateurs régionaux ont rejoint l’opposition, d’autres ont rejoint d’autres coalitions de la mouvance. C’est grave », a-t-il regretté.



Avant d'annoncer leur décision de rejoindre la mouvance présidentielle Andu Nawle. « Après concertation de tous les responsables de Rewmi de Fatick, nous avons décidé de soutenir la coalition Andu Nawle », a-t-il informé.



Ce week-end Andu Nawle avec à sa tête Mamadou Camara Pca de l’Ancar (Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural) a enregistré les ralliements massifs du Rewmi d’Idrissa Seck et des responsables d’Avenir Sénégal Bunu Beugue en sus des femmes regroupées au sein des groupements de promotion féminine.