Locales 2022: Wade envisage un retour à Dakar mi-décembre

Depuis sa tour de contrôle de Versailles (France), Me Abdoulaye Wade avait confié à ses proches qu’il attend la fin des investitures et le dépôt des listes pour faire ses valises en vue de son retour à Dakar. Donc sauf cas de force majeure c’est-à-dire un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d’une personne, l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade pourrait rentrer prochainement à Dakar, rapporte Le Témoin.



D’ailleurs certains de ses proches collaborateurs avancent même la mi-décembre en prélude de la campagne pour les élections locales prévues le 23 janvier 2022. Un retour à Dakar justifié par un dernier coup de main que le Pape du Sopi compte donner aux différents candidats de la coalition « Wallu Sénégal » tout en suscitant un engouement populaire au sein du Pds. Il est donc plus approprié de voir dans ce séjour un début de réveil évident et d’animation politique de la communauté Sopi comme cela a toujours été le cas quand l’éternel vieux opposant Me Wade est au Sénégal.



Après une brève ziarra à Touba, indique Le Témoin, le Pape du Sopi va donc choisir entre Thiès, Saint-Louis ou Ziguinchor pour y présider un méga meeting inaugural marquant le démarrage de la campagne électorale fixée pour 07 janvier 2022. Pour les meetings de clôture, des villes comme Guédiawaye ou Pikine (banlieue dakaroise), Mbacké (Diourbel) Rufisque, Fatick, Kaolack ou autres localités stratégiques seront proposées à Me Abdoulaye Wade.



« Aussi bien pour les meetings d’ouverture que ceux de clôture, la coalition Wallu-Sénégal fera tout pour faire se déplacer Me Wade malgré le poids de l’âge. Car, le Pape du Sopi est toujours doté d’un esprit vivace et révolutionnaire visant à reconquérir l’économie réelle et la démocratie du Sénégal durant ses années de règne » indique un haut responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) et membre actif de la conférence des leaders de la coalition Wallu-Sénégal.



Une grande coalition composée du Pds de Me Abdoulaye Wade, AJ/Pads de Mamadou Diop Decroix, Act d’Abdoul Mbaye, Tekki de Mamadou Lamine Diallo et autres partis qui entendent jouer sur l’amour que nourrissent toujours les militants et sympathisants du « Sopi » envers leur Prophète Me Abdoulaye Wade pour conquérir ou reconquérir des communes d’arrondissement et des grandes mairies à l’issue des prochaines élections locales.



Toujours est-il que tout semble être bien programmé pour que le Pape du Sopi soit à Dakar au plus tard mi-décembre. Ou alors au plus tar début janvier, à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour mobiliser et chauffer les troupes et les mettre en ordre de bataille…