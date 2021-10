Locales 2022 : le khalife de Tivaouane invite les acteurs politiques à œuvrer pour la paix

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a invité les acteurs politiques à « œuvrer pour la paix », rappelant que « la violence ne sert à rien », à quelques mois des élections des élections locales janvier 2022.



« Il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Il faut que tout le monde œuvre pour l'apaisement de la scène politique sénégalaise. Le discours virulent ne sert à rien. Que ceux qui cherchent à conquérir la voix du citoyen sénégalais, le fassent dans la paix et la stabilité. Car la violence ne sert à rien et ne nous amène nulle part », a conseillé a invité le Khalife, dans un message rapporté par le porte-parole Pape Mactar Kébé.



« Nous appelons tous les acteurs politiques qui souhaitent briguer le suffrage des sénégalais, à bannir la violence verbale dans le discours politique, et à formuler un discours politique fondé sur un programme. Les gens doivent arrêter les discours politiques qui ne nous amènent nulle part », a invité le khalife.



Par ailleurs, toujours dans son discours transmis à la délégation gouvernementale et à tous les fidèles musulmans, le Khalife général, a encouragé le gouvernement sénégalais à une « répartition équitable » des biens publics dans toute la transparence requise afin de garantir la stabilité et la sécurité publique.



« Cela permettra de bâtir une stabilité sociale, politique et économique du pays. Le Khalife invite également au gouvernement à mieux assister les paysans, le monde rural. Car les récoltes n'ont pas été bonnes dans certaines localités du pays », a rapporté son porte-parole.