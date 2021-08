Locales 2022: le maire de Yeumbeul Sud Bara Gaye donne à son adversaire Oumar Sow un certificat de résidence pour l’affronter

C’est peut-être la plus belle leçon de démocratie de ces dernières années au Sénégal où la situation politique est pour le moins fait d’attaques, de coups bas et de querelles borne fontaine.



Le maire de Yeumbeul Sud a délivré au candidat aperiste Oumar Sow un certificat de résidence pour lui permettre de se présenter contre lui lors des élections locales du 23 janvier prochain.



« En ma qualité de 1er magistrat de la commune, je viens de donner à un frère et adversaire politique de l'APR, M. Oumar Sow, le quitus de m'affronter légalement dans les urnes en lui octroyant un Certificat de résidence, autorisant ainsi son transfert de vote de Libreville ( Gabon) à Yeumbeul Sud », a-t-il affirmé dans une déclaration rendue publique ce mardi.



Il poursuit: « À mon humble avis, le mécanisme de filtre appartient au seul peuple souverain, mais à personne d'autre, sous peine d'illégitimité. La démocratie n'accepte pas de demi-mesure. On est démocrate ou on l'est pas. Bon courage Oumar Sow ».