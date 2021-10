Locales/Ndindy: BBY vole en éclats, le coordonnateur communal de l'Apr rejoint Yewwi Askan Wi

La coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) de Ndindy (Diourbel) a éclaté en morceaux. Et pour cause, Makhtar Sylla, qui était le coordonnateur communal, a tout simplement démissionné de ses fonctions avant de rallier la coalition Yewwi askan wi (Yaw).



« Je lance un appel solennel à tous les ressortissants de Ndindy, de toute obédience, qui seraient décidés à mettre fin à 12 ans de règne, de gestion nébuleuse, clanique et dépourvue d’ambition pour qu’enfin nous puissions, ensemble, sortir notre chère commune de la pauvreté endémique, de l’injustice et de l’obscurantisme dans lesquels l’équipe sortante l’a enfermée. Je demeure convaincu, qu’ensemble, nous y parviendrons sans peine. Par cette présente déclaration, je démissionne de l’Apr pour intégrer la coalition Yewwi Askan Wi », a-t-il informé dans une déclaration au vitriol.



Makhtar Sylla qui gobe mal le fait que Cheikh Seck a été investi à Ndindy, d’ajouter : « Je ne me prêterai pas à un tel jeu, encore qu’il faudrait avoir le temps matériel et les moyens de s’y adonner. Muni de ma foi et de ma conviction, je décide d’aller demander les suffrages de mes concitoyens de Ndindy car mon ambition et ma volonté pour le développement de mon terroir précédent mon adhésion à l'Apr. Je réaffirme ici et maintenant, le maintien de ma candidature aux élections locales du 23 janvier 2022 ».