Loi d'amnistie : Thierno Bocoum reste permissif

Thierno Bocoum ne décolère pas quand il parle de la loi d’amnistie. Selon leader d’Agir cette loi est une pure farce. En substance écrit-il, cette loi d’amnistie « c’est du grand n’importe quoi » sur sa page facebook.



Ce 1er mars, le président de la République Macky Sall a pris le décret portant présentation d’un projet de loi d’amnistie. Pour « l’apaisement de l’espace public sénégalais », ce texte qui sera soumis à l’Assemblée nationale a pour but d’amnistier « les infractions commises tant au Sénégal qu’à l’étranger et couvrant la période allant de 2021 à 2024 », dit l’exposé des motifs.



Le président de la République Macky Sall, dans le cadre d'apaiser le climat politique a entrepris une loi d'amnistie de tous les prisonniers politiques. Mais cette loi reste impopulaire et peine à fédérer l'opposition et le parti au pouvoir.