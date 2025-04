Loi d’amnistie censurée : Pr Maurice Soudjeck Dione salue une "jurisprudence prétorienne" du Conseil constitutionnel

La décision du Conseil constitutionnel sénégalais, rendue publique hier, continue de susciter des réactions dans le monde universitaire. Le Pr Maurice Soudjeck Dione, enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a salué une décision "intéressante et très pertinente" qui confirme, selon lui, la constance du Conseil dans sa démarche juridique.



Intervenant sur les ondes de la RFM, l’universitaire est revenu sur les fondements de cette censure de la loi dite interprétative de la loi d’amnistie, récemment adoptée par l’Assemblée nationale. Pour le professeur Dione, cette loi n’avait en réalité rien d’interprétatif. "Elle était une loi modificative, et non point interprétative", a-t-il précisé.



Le Conseil constitutionnel, en invalidant le texte, a poursuivi selon lui une logique déjà amorcée au cours de l’année 2024, notamment lors des multiples rebondissements autour de l’élection présidentielle. "C’est une décision que l’on attendait avec beaucoup d’impatience", a-t-il déclaré. "Le Conseil a encore une fois fait montre d’une jurisprudence prétorienne", ajoutant ainsi à son actif une nouvelle démonstration d’indépendance et de rigueur juridique.