Loi de Finance 2022: le budget de la Présidence gonflé de plus de 3,5 milliards FCfa

Le budget général de la Présidence de la République va connaître une hausse en 2022. La Loi de finances initiale (Lfi) prévoit 72.231.549.548 F en crédits de paiement contre 68.662.587.922 F Cfa en 2021. Soit un différend de 3.568.961.626 FCfa.



L’Observateur qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, précise que ce budget général est divisé en deux. Il y a d’abord les dépenses de la Présidence qui englobent plus de la moitié. Les crédits qui peuvent être mobilisés à paiement s’élève à 71.731.549.548 F Cfa. Ils serviront aux dépenses de personnel, des transferts courants et à l’acquisition des biens et services.



Comparés en 2021, ces crédits ont été majorés de 3.568.961.626 F Cfa. La deuxième partie du budget général concerne les frais de contrôle des entreprises publiques. Des crédits de 500.000.000 F Cfa sont arrêts pour les dépenses de personnel, acquisition de biens et services et les investissements exécutés par l’Etat, rapporte le journal.