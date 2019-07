Loi sur le contenu local : Macky Sall attendu sur la question du pétrole et du gaz

Le ministère du Pétrole et de l’Énergie organise un atelier de concertation sur la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur des hydrocarbures ce mardi 2 juillet 2019 au Centre Internationale de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) à partir de 10 heures. Une occasion pour le chef de l’Etat, Macky Sall de se prononcer sur la gestion du pétrole et du gaz qui défraie la chronique depuis les révélations de la chaîne britannique sur l’affaire Petro-Tim dans laquelle son jeune frère Aliou Sall est accusé de corruption à hauteur de « 10 milliards de dollars ».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les services de Mouhamadou Makhtar Cissé informent que « Cet événement, qui se veut une haute tribune d'échanges entre les différentes parties prenantes, rentre dans le cadre de la politique inclusive et pragmatique du développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures en adéquation avec les meilleures pratiques internationales en la matière ».