Loi sur les Daaras: la Raddho dénonce la lenteur de son vote

Le vote de la loi sur les daaras peut aider à éradiquer la mendicité dans les écoles coraniques, d’où la nécessité d’adopter le plus vite possible ce texte législatif, estime le coordonnateur régional de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho) à Diourbel (centre), Malick Ciré Sy.



« Nous demandons au président de la République de faire voter la loi sur les Daaras. C’est inadmissible, au 21e siècle, que l’on puisse continuer à faire mendier les enfants », a dit M. Sy lors d’un atelier de la Raddho et du Comité départemental pour la protection des enfants de Diourbel, rapporte l'Agence de presse sénégalise.



L’atelier de deux jours était consacré à la protection des enfants et au Programme gouvernemental de modernisation des daara.