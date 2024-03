Louga: Amadou Ba s'affirme et décline un programme en faveur des émigrés

Attendu à Kebemer, Amadou Ba a fait directement cap sur Louga pour prendre part au meeting organisé en sa faveur par les responsables du département. Arrivé juste au moment de la rupture du jeûne, le candidat de Benno a affiché une mine sereine et pleine d'assurance qui se reflétait dans son discours. Prenant la parole, Amadou à magnifié la mobilisation de Louga, et fait savoir que son mentor Macky Sall a demandé « aux responsables de Benno de faire du terrain pour une victoire éclatante au soir du 24 mars », avant de s'adresser aux populations à qui il a promis une amélioration des conditions de vie par plusieurs projets dont l'emploi des jeunes qu'il compte démarrer dès le mois d'avril prochain.



"Vue la mobilisation on sent nettement que vous êtes engagés, vous êtes déterminés pour assurer la victoire au premier tour. Merci Aminata Mbengue Ndiaye pour tout ce que vous faites pour moi. Je salue l'ensemble des élus à travers toi Mberry Sylla." Aux habitants de Louga, : " je vous estime mais, je sais que vous me portez dans vos cœurs. Je suis touché par votre présence. Mamour Diallo, je magnifie ton engagement et ton dévouement envers le Président Macky Sall. Louga est une terre bénie, je rend hommage à Djilly Mbaye, un modèle de patriotisme. Je salue le maire de Louga Moustapha Diop. Il n’a pas pu être la, à cause du conseil des ministres. Un clin d'œil à la coalition Benno en commençant par le Président Macky Sall en tant que leader de la coalition, il a invité tous les leaders à mouiller le maillot pour une victoire éclatante le 24 mars. Je suis le candidat de l'unité, de l'espoir et de l'émergence. Je suis heureux d'être ici par ce que c'est une terre d'ouverture, où la population est dynamique. Louga fait partie des villes qui ont enregistré le plus de migrants et dans mon programme j'ai pensé à eux par la création d'un projet d'une banque économique, pour qu'il puisse investir sans problèmes, augmenter la durée de validité des passeports, création de passeports sécurisés à l'instar de la carte d'identité nationale, régler les problèmes liés aux passeports, la création de plate-forme pour l'acquisition des passeports .Régler le problème des logements pour les émigrés, un quota de 20 mille logements sur le programme des 100 mille logements pour les émigrés. Chaque département de Louga aura un hôpital de niveau 3 parce que la santé prime sur tout. Mettre en place programme d'un million d'emplois qui va démarrer à Louga dès le mois d'avril. Le soir du 24 mars inchallah kheud dème voter Ndoggou jujubiler"a déclaré Amadou Ba.