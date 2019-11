Louga: l'affaire mise en délibéré le 4 décembre, les populations défoncent la porte du tribunal pour libérer Cheikhouna Gueye

Le climat est de plus en plus tendu au tribunal de Grande instance de Louga où le maître coranique Cheikhouna Gueye et ses complices sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité, dans l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne. Après la mise en délibéré de l'affaire pour le 4 décembre prochain par le juge, les populations qui s'étaient regroupées devant le palais de justice, ont défoncé la porte du tribunal, selon le correspondant de i-Radio. Elles réclament sans délai la libération immédiate et sans effet du "marabout".



Les forces de l'ordre, qui ne sont pas très nombreux, sont dépassées par les événements, selon notre confrère sur place.



Pour rappel, le parquet demande deux (2) ans de prison dont deux (2) mois ferme, contre ces prévenus placés sous mandat de dépôt depuis lundi après que la gendarmerie de Koki a retrouvé des enfants enchaînés dans le Daara de Ndiagne.