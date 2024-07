Louga : lancement d’une opération de plantation de 5 000 arbres

Le Collectif des lougatois pour l’entre-aide et la solidarité (CLES) a procédé, mercredi, au lancement d’une initiative visant à planter 5 000 arbres dans la capitale du Ndiambour.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise qui donne l’information, Abdou Coumba Diop, le président du CLES constate que « Louga est une ville magnifique avec de belles maisons, mais nous avons constaté un manque d’arbres ». C’est pourquoi, « nous avons jugé nécessaire de procéder à la plantation de 50.00 arbres dans la ville de Louga », a-t-il ajouté au sortir d’un entretien avec des journalistes à l’issue d’une opération de reboisement à l’école Keur Serigne Louga.



Il a indiqué avoir lui-même financé l’achat de ces plants « pour un montant total de 5 000 000 FCFA ».

Abdou Coumba Diop a également encouragé « les directeurs d’école à suivre cet exemple en identifiant les besoins de leur établissement et en cherchant des partenaires pour améliorer le cadre de vie des élèves ». Magnifiant dans la foulée, le « soutien des populations et de la diaspora pour les actions sociales du mouvement CLES ».



L’ancien député Momar Lo, notable du quartier Keur Serigne Louga, a de son côté, déclaré que « les arbres que nous avons plantés aujourd’hui ici doivent être étroitement surveillés par tous ceux qui participent au dynamisme de notre école ».



Il a promis aussi de « travailler avec le directeur de l’école, le président du comité de gestion de l’école et éventuellement le conseil de quartier pour organiser de manière concrète la répartition des tâches afin de garantir une bonne gestion de ses arbres ».