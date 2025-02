Louga : les éleveurs appellent à la valorisation des productions animales

À Louga, les éleveurs se mobilisent pour défendre la valorisation et la transformation des productions animales. Car ils considèrent cela comme une étape importante pour le développement du secteur de l'élevage au Sénégal. Lors de récentes déclarations, ces acteurs ont exprimé leur conviction que l'État doit intensifier ses efforts dans ce domaine pour permettre aux éleveurs de mieux tirer profit de leurs ressources.



Selon les éleveurs, la valorisation des produits issus de l'élevage, comme le lait, la viande ou encore les peaux est très importante pour le secteur. Et que la transformation locale de ces produits, reste un levier essentiel pour renforcer l'économie du secteur et améliorer les conditions de vie des éleveurs. Ils ont également souligné l'importance de mettre en place des infrastructures adéquates et de développer des programmes de formation pour les acteurs du secteur afin de maximiser la rentabilité de ces productions.



En parallèle, les éleveurs ont plaidé pour une meilleure gestion des espaces pour le bétail. Ils estiment que l'agrandissement des pâturages et la création de zones dédiées à l'élevage permettront de réduire les tensions croissantes entre agriculteurs et éleveurs.