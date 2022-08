Louga : un ancien maire et deux autres agents placés sous mandat de dépôt

Pape Ndiouga Lô, maire sortant de Niomré, dans le département de Louga, est en prison depuis vendredi dernier. Il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de ladite région par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Louga.



D’autres personnes comme Baba Diop, agent d’état civil de la mairie quand l’ex-maire était aux affaires, et El Hadji Fall, un agent administratif à la retraite, ont été aussi envoyés en prison.



Selon Libération qui donne l'information ce jeudi, les mis en cause sont poursuivis pour « faux et usage de faux dans un document administratif ». Ils sont accusés d’avoir délivré de fausses pièces d’état civil à un candidat au baccalauréat.