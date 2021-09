Louga : un non-voyant accuse sa « Niarel » d’adultère et lui réclame le remboursement de la dot de 700.000 F Cfa

D.Bâ, non-voyant et sa deuxième femme, ont soldé leurs comptes hier, mardi devant la barre du tribunal de Louga. Le mari cocu qui a confisqué le téléphone portable de son « rival » abandonné sur place, réclame à sa femme la somme de 700.000 F Cfa, représentant la dot qu’il lui avait donné.



« Un jour, de retour à la maison, alors que je revenais d’un voyage, je me suis dirigé vers la chambre de ma deuxième femme. Lorsque j’ai franchi le seuil de la porte, j’ai entendu une voix masculine. Quand je me suis approché davantage, celui-ci a pris la fuite en passant par la fenêtre. Cependant, il a laissé son téléphone portable que j’ai confisqué. Le même jour, ma femme qui s’est sentie gênée a quitté le domicile conjugal (…).



Interrogée, la femme a nié les faits qui lui sont reprochés : « Mon mari ne m’a jamais surprise avec un autre homme. Cette histoire a été montée de toutes pièces par ma coépouse pour ternir ma réputation (.. .) ».



Elle a également contesté les 700.000 F Cfa que lui réclame son mari, en déclarant que ce dernier ne lui avait donné qu’une somme de 150 mille F Cfa.