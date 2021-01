Louga: une bande armée débarque à Médina Garage et Sakal et emporte des dizaines de millions

Une bande armée a fait irruption dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 à Médina Garage dans la commune de Louga au village de Gandé et à Sakal. Les populations demandent plus de sécurité et interpellent les autorités.



Amadou Amdy Sy et son ami ont été victimes d’agression dans la nuit du samedi 16 janvier. Ils ont été attaqués par une dizaine de malfaiteurs armés de fusil et de coupe-coupe. « On était dans le véhicule en train de causer, subitement, ils nous ont surpris. Ils ont retiré les clés du véhicule avant de nous malmener. Le premier coup de coupe-coupe, c’est au niveau du poignée de ma main gauche. Le deuxième, c’est au niveau du bras. Ainsi, ils sont pris la fuite avec mon véhicule », a expliqué Amadou Amdy Sy victime.



Selon nos confrères de Walf radio, après avoir pris le véhicule de leur victime, ces malfrats s'en sont servis pour se rendre à Gandé. C’est le gestionnaire du forage qui a été ciblé. Ils lui auraient pris une somme de 2 millions de F CFA avant de se rendre à Yermandédieng, village situé dans la commune de Ngen-Sarr dans l’arrondissement de Sakal avec le même véhicule volé.



Les malfaiteurs ont ensuite fait une descente au domicile d’un grand commerçant nommé Makhtar Dieng. Ils lui ont trouvé dans sa chambre après avoir défoncé la porte de son appartement. Après avoir reçu plusieurs coups, le cinquantenaire finira par céder. La bande armée apporte avec lui une dizaine de millions. La victime a été évacuée à l’hôpital Ahmed Sakhir Mbaye de Louga.