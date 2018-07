Lucas Digne a demandé un bon de sortie au FC Barcelone

"Sport" avance ce jeudi que Lucas Digne (24 ans) et son entourage ont, un peu à la surprise générale, demandé à la direction blaugrana de pouvoir partir en cas de belle offre. Le latéral gauche, doublure de Jordi Alba depuis deux saisons, souhaiterait retrouver un temps de jeu plus conséquent et l’a fait savoir à ses dirigeants. Ces derniers ont semblé réceptifs à la requête de l’ancien Lillois à en croire les informations du quotidien sportif espagnol.



Le Barça ne s’opposera pas à son départ



Ils comprennent l’envie de l’international tricolore (21 sélections), réserviste pour le Mondial 2018, de trouver un projet dans lequel il sera davantage utilisé (29 apparitions au total en Liga depuis 2016, 22 titularisations seulement) et ils se montreront à l’écoute. En cas de départ, ils recruteraient un spécialiste à gauche pour doubler le poste de l’incontournable Alba, en attendant l’arrivée à maturité du jeune Juan Miranda (18 ans), grand espoir de La Masia dans cette position, récemment prolongé jusqu’en juin 2021.

Seul critère fixé, ils souhaitent que le Barça récupère le montant investi lors de son transfert en provenance du Paris SG, à savoir 16 M€ hors bonus. Pour l’heure, aucune offre répondant à cette demande n’est encore parvenue sur les bureaux barcelonais. Patience, car depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un intérêt de la Juventus Turin et du Bayern Munich se font entendre...



Foot Mercato