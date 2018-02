Luis Suarez se rapproche du nombre de buts de Messi

Si Lionel Messi est en grande forme dans sa création de jeu et d'opportunité de buts au Barça, il n'a pour le moment pas marqué un seul but depuis le début du mois de février. Les passes décisives, oui, mais toujours pas de buts.



Au contraire de Luis Suarez qui reste l'un des hommes les plus en forme du moment en Liga. L'attaquant uruguayen ne cesse de faire parler de lui et est celui qui a marqué le plus de buts pour les Catalans dernièrement, avec une finition presque parfaite devant les cages adverses.

20 buts au total pour l'international argentin, alors que son coéquipier se rapproche très vite de sa hauteur, avec pour le moment un total de 17 buts. Derrière se trouvent Aspas (15), Stuani (13) et Maxi Gomez et Cristiano Ronaldo avec 12 buts.



Si Luis Suarez le rattrape, ce ne serait pas très grave pour lui. Mais il ne faudrait pas avoir d'autres joueurs revenir... Surtout quand on voit la forme de Ronaldo avec le Real Madrid dernièrement.

Source : Besoccer