Lutte : Ada Fass, la demande de grâce et les conseils du président du CNG

Le lutteur Ada Fass, actuellement en suspension pour une durée d'un an, a entamé une démarche pour obtenir la clémence du Comité National de Gestion de la Lutte (CNG). Après avoir purgé six mois de sa peine, il a demandé la grâce afin de pouvoir participer à ses deux combats restants contre Lac 2 Guiers 2 et Lys Ndiago.



Dans ses propositions, il a exprimé la difficulté de cette suspension pour lui et ses supporters. « La suspension est difficile pour moi, mais également pour mes supporters qui souhaiteraient me voir lutter tous les week-ends. Le CNG est notre tutelle. Nous n’avons que la lutte pour gagner notre vie. C’est pourquoi je sollicite la clémence du CNG. Je suis arrivé dans un nouveau cercle », a-t-il demandé dans des propos repris par le quotidien sportif Record.



Le président du CNG, Malick Ngom a salué l'initiative du lutteur tout en le conseillant de revoir son comportement dans l’arène, mais aussi en dehors.



« Je magnifie le déplacement qu’Ada Fass a effectué pour cette rencontre. Beaucoup de choses me lient à lui. C’est une personne respectueuse, c’est pourquoi je m’étonne quand j’entends ses écarts de comportement. Il est à une période importante de sa vie. Et une mauvaise fréquentation peut l’amener à être dévoyé. C’est pourquoi il a besoin de conseils qui vont le remettre sur la bonne voie. Et nous avons le devoir de l’orienter vers le droit chemin avant qu’il ne soit trop tard », a conseillé le président du CNG.



Pour rappel, la sanction contre Ada Fass a été prononcée le 2 juillet dernier par le Comité national de gestion de lutte (CNG), qui reprochait au lutteur d’avoir pris 31 minutes supplémentaires sur le temps qui lui était imparti pour sa préparation mystique. C’était lors de son combat contre Gouy Gui, le 30 juin dernier.