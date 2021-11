Lutte : Forza – Pakala, un combat de feu à l’Arène nationale

Les férus de la lutte avec frappe auront droit à un duel de feu. L’évènement, c’est l’affiche devant opposer Forza de Fass et Pakala de Mbour Montagne, ce dimanche 28 novembre à l’Arène nationale. Zoss de l’écurie Door doraat et Alioune Sèye de l’écurie Walo vont disputer le combat spécial. Cet évènement sera marqué aussi par les présences très attendues de Balla Gaye 2 et Bombardier.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">