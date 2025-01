Lutte : Gris Bordeaux entretient le mystère sur son avenir

« C’est la première fois de ma carrière que je suis terrassé de cette manière. Habituellement, même en cas de défaite, c’était en livrant bataille, et mes adversaires rentraient en remerciant le ciel. Cette fois, c’était tellement facile que Zarco s’est permis de me chambrer dès le lendemain. Mais c’est ça le sport : il y a des jours de victoire et d’autres de défaite. J’avais un piège en tête, mais Zarco l’a déjoué. Malheureusement, une erreur fatale m’a coûté cher. La douleur était immense quand je me suis retrouvé à terre », a confié Gris Bordeaux dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube Al Bourakh TV.

Le lutteur de Fass ne cache pas que cette défaite l’a profondément marqué. Il promet de tirer des leçons pour revenir encore plus fort.

« Ce n’est pas ma première défaite, mais elle a été particulièrement difficile, pour moi comme pour mes supporters. Certains d’entre eux étaient contre l’idée d’affronter Zarco, mais j’ai estimé que c’était un défi valable. J’ai affronté toutes les générations. Cette défaite me permet de grandir. À mon retour, je ne compte pas répondre par des paroles, mais par des actes. Je promets de revenir plus fort, et mes détracteurs auront leur réponse. Il y aura moins de mots et beaucoup plus d’actions », a-t-il ajouté.

« J’ai vécu des périodes très difficiles avant le combat »

Gris Bordeaux a également révélé avoir traversé des moments éprouvants avant le combat.

« J’ai vécu des périodes très difficiles avant le combat, et mes proches en sont témoins. Le jour du combat, ce n’était pas le Gris Bordeaux habituel. Je n’ai pris aucune initiative dans l’arène. Pourtant, physiquement, j’étais prêt et j’avais retrouvé certaines techniques de lutte, mais les jours précédents le combat ont été compliqués », a-t-il confié.

Son avenir dans l’arène

Quant à son avenir, le Tigre de Fass compte consulter son staff avant de prendre une décision.

« Je fais partie d’une écurie et j’ai un staff avec lequel je dois me concerter. Je ne prendrai aucune décision avant cela. J’ai entendu toutes les critiques à mon encontre, mais je leur répondrai par des actions concrètes. Ils verront à mon retour si cette défaite m’a marqué ou non. Je connais la colère de mes supporters, et je suis déterminé à les apaiser », a conclu Gris Bordeaux.



Avec ces déclarations, Gris Bordeaux montre qu’il est prêt à se relever et à reconquérir son rang dans l’arène sénégalaise.

