Lutte : Les professionnels alertent sur les irrégularités dans la création de la fédération

L’Association nationale des lutteurs en activité a organisé une conférence de presse ce mercredi 10 septembre à Dakar pour dénoncer des irrégularités autour de la création d’une nouvelle fédération de lutte.



« Nous avons choisi la lutte comme passion et comme métier. C’est grâce à elle que nous subvenons à nos besoins. La lutte a fait naître plusieurs millionnaires au Sénégal », a souligné Gris Bordeaux, président de l’association.



Selon lui, la fédération de lutte a existé jusqu’en 1994, avant d’être remplacée par un Comité national de gestion (CNG). « Beaucoup de lutteurs en activité n’ont jamais connu de fédération, et pourtant nous nous en sortons très bien. On nous a annoncé des échanges pour la mise en place de cette nouvelle structure. Nous ne sommes pas opposés, mais nous voulons que tout se fasse dans les règles de l’art », a-t-il ajouté.



L’association insiste sur le fait que ce n’est pas l’idée d’une fédération qui pose problème, mais la précipitation et les manquements constatés qui les ont poussés à alerter l’opinion publique.



« Nous avons relevé des irrégularités qui risquent de nous causer des difficultés. Ce sont nous, les lutteurs, qui en subirons les conséquences, et nous tenons à alerter l’opinion publique », a averti Gris Bordeaux.



Parmi les manquements dénoncés, l’affiliation de plus de 50 écuries entre juin et juillet 2025, en pleine fin de saison, suscite des interrogations. « Nous voulons des explications sur cette décision », a-t-il insisté.



L’association critique également la validation des Associations sportives et culturelles (ASC) par la direction administrative. « Pourquoi ces associations ont-elles été affiliées alors qu’elles ne sont pas des acteurs directs de la lutte ? Nous demandons des éclaircissements », a ajouté Gris Bordeaux.



Modou Lo, le Roi des arènes, présent à la rencontre, a également exprimé ses préoccupations : « La lutte est notre gagne-pain et nous exigeons des éclaircissements sur la fédération. Nous voulons que les décisions prises améliorent notre sport, mais pourquoi cette précipitation ? Que nous cache-t-on ? Les lutteurs méritent du respect, et nous ne permettrons à personne de dévaloriser notre métier », a-t-il conclu.