Lutte : Sa Thiès prêt à affronter Gris Bordeaux, Tapha Tine et Bombardier

Sa Thiès a exprimé son intérêt pour affronter certains ténors de la lutte. Lors d'un entretien avec Kewel Info TV, il a indiqué qu'il est prêt à se mesurer à Gris Bordeaux et Tapha Tine. Le cadet de Balla Gaye 2 n'a pas exclu la possibilité d'affronter Bombardier.





«C'est vrai, je ne manque pas de propositions. Mais nous sommes toujours en négociations avec les promoteurs. Et mon combat devrait bientôt être finalisé. J'entends les gens évoquer mon combat contre Ada Fass, mais aucun promoteur ne m'a parlé de lui. L'adversaire qui revient le plus souvent, c'est Gris Bordeaux. Même dans la rue, les gens me disent que c'est lui mon principal adversaire. Je suis prêt contre lui. Sinon, je peux aussi avoir son frère, Gris 2. Il reste mon adversaire. Tapha Tine aussi est souvent cité parmi mes adversaires. Je suis pour cette option », a confié le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye.



D'ailleurs, il indique que Gris Bordeaux et Tapha Tine restent ses choix préférés. « Je suis prêt à les affronter dans la même saison. Je suis un compétiteur et cela me permettra d'être compétitif. Disputer un combat par saison est très minime pour un sportif. Autrefois, je disputais trois à quatre combats par saison. Mais, aujourd'hui, on se limite à un combat et c'est inconcevable », a-t-il dit.



Bombardier a exprimé à plusieurs reprises son désir d'affronter Sa Thiès. En réponse, ce dernier a affirmé qu'il est encore plus déterminé que Bombardier à mener ce combat.



« J'ai suivi la sortie de Bombardier. Il a encore exprimé son désir de m'affronter. Mais je souhaiterais signer deux combats contre lui: un à Dakar, un autre à Mbour. Je le voulais bien avant d'affronter Eumeu Sène. Notre combat a été démarché, mais mon staff n'était pas d'accord. Et je ne pouvais pas aller à l'encontre de leur choix. Mais cette fois-ci sera la bonne. Je l'espère. Car, c'est moi-même qui veux ce combat. Je veux ce combat plus que Bombardier lui-même. Ce serait un honneur de l'affronter. Car étant jeune son poids m'intriguait. À l'époque, l'idée de devenir lutteur ne me traversait même pas l'esprit », a confié Sa Thiès.





Donc, dit-il, « aujourd'hui, si l'opportunité de l'affronter se présente, je ne dois pas faire autre chose que l'accepter. Il a battu mon grand-frère, Balla Gaye 2, et je ne souhaite pas qu'il aille à la retraite sans que je ne prenne la revanche ».