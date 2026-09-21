Lutte TV Awards 2026 : le ministère de la Jeunesse affirme n'avoir reçu "aucune invitation officielle"

Au Sénégal, suite à la polémique et aux «allégations publiques» sur l'absence de Djirèye Clothilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports, à la cérémonie des Lutte TV Awards 2026 tenue le samedi 19 septembre 2026 à Dakar, son département a tenu à apporter des clarifications. Dans un communiqué, tout en rejetant un «prétendu manque de considération envers le secteur de la lutte», le ministère indique que Mme Coly n'a reçu «aucune invitation officielle à cet évènement par les voies institutionnelles».



Toujours selon la note, les organisateurs ont eux-mêmes «reconnu n'avoir sollicité le ministère qu'à 48 heures de la cérémonie, par un canal informel, en raison des incertitudes qui pesaient sur la tenue de l'évènement». Dans ces conditions, «aucune participation ne pouvait raisonnablement être programmée» au niveau du ministère.



Un rappel à l'ordre



Face à cette situation, le ministère rappelle «l'exigence du respect du cadre de gouvernance du sport, notamment dans leurs rapports avec l'administration», et lance «un appel à la responsabilité dans les prises de parole publiques, surtout de la part de personnes citées en modèle».



Enfin, l’Institution étatique affirme s'employer au «développement de toutes les disciplines sportives, sans distinction» et réaffirme «son engagement constant aux côtés de la lutte, sport national et patrimoine de notre pays», tout en prévenant que «les manquements des acteurs ne sauraient être couverts par la désinformation et la manipulation».