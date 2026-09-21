Agriculture au Sénégal : 16 037 ménages reçoivent une aide de 3,2 milliards FCFA

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a présidé dimanche 20 septembre le lancement officiel des transferts monétaires dans le cadre du Programme de résilience agricole (PRA), avec l’intention de «faciliter l’accès aux intrants essentiels » pour les ménages d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs inscrits au Registre National Unique (RNU).



A ce titre, 16 037 ménages agrosylvopastoraux et halieutiques bénéficient du dispositif. Provenant des départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor, chaque ménage recevra «une allocation directe de 200 000 FCFA », soit un investissement global de 3 207 400 000 FCFA.



Par ailleurs, le ministère dit «constater avec regret» que des contenus visuels de la cérémonie font l’objet de manipulations sur les réseaux sociaux, « à travers des montages vidéo mensongers et des commentaires biaisés ». Tout en invitant les citoyens à la vigilance, il a prévenu qu’il «réserve son droit de donner suite» à ces actes de désinformation.