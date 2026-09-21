Conférence de la CEDEAO : le ministre Me Moussa Sarr a affirmé que l'IA ne remplacera jamais le juge

Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO, ce lundi 21 septembre 2026 à Dakar, que l'intelligence artificielle doit rester un simple outil d'assistance pour le système judiciaire.



Le garde des Sceaux a précisé que si la transformation numérique permet de dématérialiser les procédures et de développer les audiences virtuelles, elle ne doit en aucun cas altérer les principes fondamentaux du droit : « L’intelligence artificielle peut assister le juge. Elle ne peut ni se substituer à son office, ni altérer son indépendance, ni réduire son pouvoir d’appréciation », a-t-il affirmé.



Selon le ministre sénégalais, la possibilité offerte aux citoyens de saisir directement la Cour de la CEDEAO en matière de violation des Droits de l'homme a constitué une avancée majeure pour la région. Me Moussa Sarr a toutefois appelé à renforcer l'accessibilité, la célérité et l'effectivité des décisions de la juridiction communautaire, plaidant pour un dialogue accru avec les juridictions nationales afin d'assurer une réelle protection des libertés fondamentales en Afrique de l'Ouest.